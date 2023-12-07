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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Yunanistan) Mevcut sorunlarımızı, yapıcı diyalog, iyi komşuluk, uluslararası hukuk çerçevesinde müşterek çabalarla...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Yunanistan) Mevcut sorunlarımızı, yapıcı diyalog, iyi komşuluk, uluslararası hukuk çerçevesinde müşterek çabalarla çözüme kavuşturmak temennimizdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Yunanistan) Mevcut sorunlarımızı, yapıcı diyalog, iyi komşuluk, uluslararası hukuk çerçevesinde müşterek çabalarla çözüme kavuşturmak temennimizdir"

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Türkiye Dış Politika Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

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