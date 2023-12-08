Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Yunanistan) İki ülke, üçüncü tarafların müdahalesine ihtiyaç duymadan sorunlarını suhuletle çözebilecek birikime,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Yunanistan) İki ülke, üçüncü tarafların müdahalesine ihtiyaç duymadan sorunlarını suhuletle çözebilecek birikime, tecrübeye ve iradeye sahiptir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Yunanistan) İki ülke, üçüncü tarafların müdahalesine ihtiyaç duymadan sorunlarını suhuletle çözebilecek birikime, tecrübeye ve iradeye sahiptir"