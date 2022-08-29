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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, yıllar önce tercihini istihdam ve üretimden yana yaparak ekonomik modelini değiştirdiği için küresel fırtınadan en...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, yıllar önce tercihini istihdam ve üretimden yana yaparak ekonomik modelini değiştirdiği için küresel fırtınadan en...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, yıllar önce tercihini istihdam ve üretimden yana yaparak ekonomik modelini değiştirdiği için küresel fırtınadan en az kayıpla çıkacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, yıllar önce tercihini istihdam ve üretimden yana yaparak ekonomik modelini değiştirdiği için küresel fırtınadan en az kayıpla çıkacaktır."

Kaynak: AA / Aylin Dal - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

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