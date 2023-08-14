Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 22. kuruluş yıldönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ak Parti 22 yıllık tarihinin iktidarda geçen 21 yılı boyunca bu ülkenin her karış toprağını bereketlendirecek eser ve hizmet imza atmış, hayatına dokunmadık ve refahını artırmadık tek bir fert bırakmamıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti'nin 22. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir video mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti'nin milletin bağrından doğan bir siyaset hareket olduğunu belirtti. Erdoğan, Ak Parti'nin yola çıkışının 22. Yılı dönümde olduklarını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

"Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sözüyle başladığımız bu yolculukta hamd olsun girdiğimiz her seçimden birinci çıkarak bu günlere geldik. Kuruluşumuzdan bugüne partimizin hangi kademesinde olursa olsun bu kutlu davanın başarısı için çalışan emek veren, ter döken her bir kardeşime teşekkür ediyorum. Darı bekaya irtihal edenlere Allahtan rahmet diliyorum. Yine ilk günden bugüne sandıkta verdiği destekle AK Partinin Türkiye'ye hizmet mücadelesinde hep yanında duran aziz milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Yeri geldiğinde canı pahasına bize siper olan asil bir milletin evladı olmakla ne kadar iftihar etsek azdır. Bu vesileyle 14 Mayıs'ta meclis, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki gayretleriniz her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum."

Kendini milli iradenin üstünde görenlerin bir kez daha hezimete uğratan bu seçim sürecinin siyasi tarihimizde ayrı bir yeri olacağına inanıyorum sözlerinin kullanan Erdoğan, "Seçim sonucu mertçe kabullenmek yerine halen kendileri gibi düşünmeyen herkese hakaret yağdırmakta, depremzedeleri tahkirde ısrarcı olanları hep yaptığımız gibi milletimizin irfanına havale ediyoruz. Bizim bu muhterislerle kaybedecek tek bir anımız bile yok. Varsın onlar kendi sahte dünyalarında siyasetçilik oynamayı sürdürsün. Bize düşen görev bir yandan milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek diğer yandan yaklaşık 2024 mahalli iradeler seçimlerine hazırlanmak için gece gündüz çalışmaktır. AK Parti 22 yıllık tarihinin iktidarda geçen 21 yılı boyunca bu ülkenin her karış toprağını bereketlendirecek eser ve hizmet imza atmış, hayatına dokunmadık ve refahını artırmadık tek bir fert bırakmamıştır. Seçimlerde elde ettiğimiz başarıların gerisindeki en önemli sebep işte bu gerçektir" ifadelerini kullandı.

Hayat pahalılığın son dönemde milleti bunalttığını vurgulayan Erdoğan, "Ülkemizin her meselesini çözdüğümüz gibi İnşallah bu sıkıntıyı da hal yoluna yine biz koyacağız. Çalışanından emeklisine bu süreçte refah kaybı yaşayan her insanımızın hayat seviyesini eskisinin de üzerine çıkarmak boynumuzun borcudur. Biliyorsunuz eskiden beri gelen kronik sorunlara ilave olarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerimizin yeniden inşası için 104 milyar dolarlık bir yükle karşı karşıyayız bu ağır yükün altından kalkarken kimsenin hakkını ihmal etmeyecek, kimsenin beklentilerini cevapsız bırakmayacağız. Milletimizle birlikte ilk defa böyle bir imtihandan geçiyor değiliz. Vesayetle boğuşurken karşımızdaki gücün sınır tanımayan ceberutlunu olduğunu biliyorduk. Gezi olaylarından sokaklar ateşe verilirken yazılan karanlık senaryoyla ülkenin nerelere götürülmek istendiğini biliyorduk. PKK'sından FETÖ'süne ve DEAŞ'ına kadar tüm terör örgütleri üzerimize salınırken karşımızdaki alçak tuzağın amacını biliyorduk. Ülkemizde siyasi olarak diş geçiremeyen, milletimizi birbirine düşüremeyen çevrelerin ekonomimiz üzerinden çevirdikleri oyunları da biliyorduk. Tüm bu imtihanları Allah'ın yardımı ve milletimizin birlik beraberliği sayesinde alnımızın akıyla geride bıraktık. Şimdi yine bir imtihandan geçiyoruz. Bir yandan yıkılan şehirlerimizi inşa etmek, diğer yandan hayat pahalılığının üstesinden gelmek, aynı zamanda hedeflerimize doğru kararlılıkla yürümek için çalışıyoruz. Sıkıntılarımız mevcut ama hamdolsun onlardan çok daha büyük imkanlarımız var. Onca sınamayı başarıyla geride bırakmış Türkiye'yi gelip geçici gündemler içinde boğmaya, rotasından çıkarmaya, işleyen çarklarını durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Mahalli seçim sürecinde vesile ederek her yerde ve her zeminde milletimize bu tabloyu anlatarak bir kez daha oyunları bozacağız" ifadelerine yer verdi.

Yerel seçimler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

" Belediyelerdeki başarısızlıklarını sahte gündemler ve abartılı söyle örtmeye çalışanların gerçek yüzlerini ortaya koyacak 2024 Mart'ında emaneti beceriksizlerden alıp ehline vereceğiz. Yasamada ve yürütmede ülkeyi yönetme sorumluluğunu bize tevdi eden milletimizin belediye aynı feraseti göstereceğine yürekten inanıyorum. Bunun için şimdiden çalışmaya başlamalı. Sahada en küçük bir boşluğa meydan vermemeliyiz. Unutmayınız bizim bıraktığımız her boşluğu muhalefet yalan ve iftira seliyle dolduracaktır. Bugün nasıl yirmi ikinci yaşımızı 14, 28 Mayıs seçimleri zaferinin kıvancıyla kutluyorsak inşallah yirmi üçüncü kuruluş yıl dönümümüzde de 31 Mart 2024 seçim zaferinin sevinciyle ulaşacağız. Rabb'im Yar ve yardımcımız olsun. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum." - ANKARA