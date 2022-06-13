Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi, enerji arz güvenliği sorununu tamamen çözmüş bir ülke yapıncaya dek mücadelemize çok yönlü şekilde devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi, enerji arz güvenliği sorununu tamamen çözmüş bir ülke yapıncaya dek mücadelemize çok yönlü şekilde devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'yi, enerji arz güvenliği sorununu tamamen çözmüş bir ülke yapıncaya dek mücadelemize çok yönlü şekilde devam edeceğiz." AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Togo Cumhuriyeti Türkiye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi, enerji arz güvenliği sorununu tamamen çözmüş bir ülke yapıncaya dek mücadelemize çok yönlü şekilde devam edeceğiz. - Haberler

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