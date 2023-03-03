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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi, dünyanın afetlere karşı en hazırlıklı ve afetler sonrasında en hızlı ve etkili tepki verebilen ülkesi haline...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi, dünyanın afetlere karşı en hazırlıklı ve afetler sonrasında en hızlı ve etkili tepki verebilen ülkesi haline...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi, dünyanın afetlere karşı en hazırlıklı ve afetler sonrasında en hızlı ve etkili tepki verebilen ülkesi haline getirmekte kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'yi, dünyanın afetlere karşı en hazırlıklı ve afetler sonrasında en hızlı ve etkili tepki verebilen ülkesi haline getirmekte kararlıyız."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

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