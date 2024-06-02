Üye Girişi
Haberler

Erdoğan: Yeni anayasa konusunda samimiyiz, uzlaşmaya açığız

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKP'nin 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa konusunda samimi olduklarını ve uzlaşmaya açık olduklarını belirtti. Erdoğan, muhalefetten darbe anayasasının güzelliklerini anlatmak yerine görüşlerini açıkça ortaya koymalarını beklediklerini ifade etti.

(ANKARA) - AKP'nin 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni anayasa konusunda samimiyiz, uzlaşmaya açığız. Türkiye'yi darbe anayasası ayıbından hep beraber kurtaralım. Muhalefetten de beklentimiz darbe anayasasının güzelliklerini anlatmak yerine görüşlerini, önerilerini açıkça ortaya koymalarıdır" dedi.

AKP'nin Ankara Kızılcahamam'da düzenlediği 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı bugün sona erdi. Toplantının kapanış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Küçükçekmece'de 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı bina çökmesiyle ilgili gerekli soruşturmanın başlatıldığını söyledi.

Filistin'e yönelik İsrail saldırılarına da değinene Erdoğan, "Tüm imkanlarımızla Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz ve duracağız. Hiçbir baskı bunu değiştiremeyecek. Biz, Filistinli kardeşlerimizin nasıl zorlu ve kahramanca bir mücadele verdiklerini gayet iyi biliyoruz. Hamas ve Filistin halkı sadece kendi topraklarını savunmuyor aynı zamanda Anadolu'yu savunuyor. Bölgemizi ve tüm dünyayı büyük bir felakete sürükleyen Netanyahu denen bu barbara artık bir 'dur' denilmelidir. İsrail üzerindeki ekonomik baskının artması için çalışıyoruz, bağımsız Filistin devletinin tanınmasına destek veriyoruz. Hamas ve Filistin hükümeti ile yakın ilişki içindeyiz." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Yeni anayasa konusunda samimiyiz, uzlaşmaya açığız"

"Yeni anayasa konusunda samimiyiz, uzlaşmaya açığız. Türkiye'yi darbe anayasası ayıbından hep beraber kurtaralım. Muhalefetten de beklentimiz darbe anayasasının güzelliklerini anlatmak yerine görüşlerini, önerilerini açıkça ortaya koymalarıdır.

"Türk-Kürt demeden kazanan 85 milyon vatandaşımız olacaktır"

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör üreten bataklıklar kurumadan, Türkiye huzura eremez, kendini güvende hissedemez. Kandil'deki terör baronlarının siyaseti dizayn etmesine rıza göstermeyiz. Terör örgütü eridikçe demokrasimiz serpilecek, Türk-Kürt demeden kazanan 85 milyon vatandaşımız olacaktır.

"AK Parti olarak eski tartışmalarla milletin vaktini harcamayı gereksiz görüyoruz"

Siyasetten tasfiye edilmiş kimi müflis tüccarların gündeme gelme çabalarını, sadece üzüntüyle değil aynı zamanda büyük bir taaccüple izliyoruz. Siyaseti iktidar ile muhalefet arasında bir kayıkçı kavgasına dönüştürme gayretlerini bu projenin sahipleri dahil, kimseye bir faydası dokunmaz. AK Parti olarak eski tartışmalarla milletin vaktini harcamayı gereksiz görüyoruz. Şimdi hep beraber yeni şeyler söylememiz gerekiyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı bu yeni dönemin lokomotifi olacaktır. Cumhur İttifakı, yoluna güçlenerek devam edecektir. Bundan hiç şüpheniz olmasın.

Yumuşamayla birlikte siyasi partilerin kesişim alanının büyümesini son derece kıymetli buluyorum. Yarın kabinemizin göreve başlamasının birinci yıl dönümü. Salı günkü kabine toplantısında son 1 yılda ülkemize kazandırdığımız hizmetleri, özetin özeti mahiyetinde aziz milletimizin takdirine arz edeceğiz.

"Halkımızla aramıza mesafe koymak bize yakışmaz"

Yaz mevsimini milletimizle kucaklaşarak, dertlerini dinleyip hasbihal ederek değerlendireceğiz. Emanete ihanet etmek bize yakışmaz. Rehavete kapılmak bize yakışmaz. Kibirlenmek, büyüklenerek yürümek bize yakışmaz. Halkımızla aramıza mesafe koymak, duvarlar örmek bize yakışmaz. Milletimizin beklentilerine kulak tıkamak bize asla ve asla yakışmaz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Güncel Haberler

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

 Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu

Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu

 Mourinho'nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi! Ali Koç'u şoke eden protesto

Mourinho'nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi! Ali Koç'u şoke eden protesto

Bakmadan Geçme

Teşkilat full HD bölüm izle! Teşkilat 110. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu? LGS SONUÇ TARİHİ 2024 #128204 LGS sınav sonuçları ve yerleştirme tarihi ne zaman açıklanacak? MEB LGS sınavı cevap anahtarı! Okullar erken mi kapanacak iddiaları doğru mu? Okullar erken mi kapanacak, ne zaman kapanacak 2024? TV YAYIN AKIŞI 2 HAZİRAN #128250 Bu akşam hangi dizi ve filmler var? Pazar günü televizyonda neler var? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 2 Haziran Pazar Survivor yeni bölüm! Kuyumcular Pazar açık mı? Pazar günü kuyumcular açık mı, saat kaça kadar açık? Kredi kartının asgari ücreti ödenmezse kart kapanacak iddiası doğru mu? 3 ay kredi kartının asgari ücreti ödenmezse kart kapanır mı? İtalya Çin voleybol maçı ne zaman? İtalya Çin voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Dünya kahvaltı günü nedir? Dünya kahvaltı günü ne zaman kutlanır, ilk ne zaman kutlandı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 2 Haziran Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? LGS sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak 2024? MEB 2024 LGS cevap anahtarı! YDUS cevap anahtarı yayınlandı mı? ÖSYM YDUS 2024 soru kitapçığı ve cevap anahtarı! 2024 ve 2025 okullar ne zaman açılacak? 2024 – 2025 eğitim öğretim dönem ne zaman başlayacak? Zorunlu askerlik kalkacak mı? Zorunlu askerlik kaldırılacak mı 2024? 2 Haziran hangi burç? 2 Haziran'da doğanlar hangi burç oluyor? 2 Haziran tarihi hangi burç olur?
İstanbul'da çöken binada gözaltı sayısı 2'ye yükseldi! Bina sahibinden sonra zemin kattaki dönerci de Emniyet'te

İstanbul'da çöken binada gözaltı sayısı 2'ye yükseldi! Bina sahibinden sonra zemin kattaki dönerci de Emniyet'te
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title