Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye yeniden dünyanın liderliğine talip devleti ve insanlığın vicdanını, merhametini, umudunu kendinde toplayan milletiyle...
AA - Kaan Bozdoğan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye yeniden dünyanın liderliğine talip devleti ve insanlığın vicdanını, merhametini, umudunu kendinde toplayan milletiyle yeni bir yükselişin içindedir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye yeniden dünyanın liderliğine talip devleti ve insanlığın vicdanını, merhametini, umudunu kendinde toplayan milletiyle yeni bir yükselişin içindedir"
AA / Kaan Bozdoğan - Güncel