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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye uzanan kirli elleri nerede olursa olsun kırmakta kararlıyız. Amacımız, terör örgütlerini ülkemize yönelik tehdit...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye uzanan kirli elleri nerede olursa olsun kırmakta kararlıyız. Amacımız, terör örgütlerini ülkemize yönelik tehdit olmaktan tamamen çıkarmaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'ye uzanan kirli elleri nerede olursa olsun kırmakta kararlıyız. Amacımız, terör örgütlerini ülkemize yönelik tehdit olmaktan tamamen çıkarmaktır."

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

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