Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye uzanan kirli elleri nerede olursa olsun kırmakta kararlıyız. Amacımız, terör örgütlerini ülkemize yönelik tehdit...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye uzanan kirli elleri nerede olursa olsun kırmakta kararlıyız. Amacımız, terör örgütlerini ülkemize yönelik tehdit olmaktan tamamen çıkarmaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'ye uzanan kirli elleri nerede olursa olsun kırmakta kararlıyız. Amacımız, terör örgütlerini ülkemize yönelik tehdit olmaktan tamamen çıkarmaktır."
Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Güncel