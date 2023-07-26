Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye uzanan kirli elleri nerede olursa olsun kırmakta kararlıyız. Amacımız, terör örgütlerini ülkemize yönelik tehdit...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye uzanan kirli elleri nerede olursa olsun kırmakta kararlıyız. Amacımız, terör örgütlerini ülkemize yönelik tehdit olmaktan tamamen çıkarmaktır.