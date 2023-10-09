Cumhurbaşkanı Erdoğan,"(Türk SİHA'sının düşürülmesi) Hiç şüphe yok ki bu olay millî hafızamıza kaydedilmiştir ve vakti saati geldiğinde gereği...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan,"(Türk SİHA'sının düşürülmesi) Hiç şüphe yok ki bu olay milli hafızamıza kaydedilmiştir ve vakti saati geldiğinde gereği muhakkak yapılacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,"(Türk SİHA'sının düşürülmesi) Hiç şüphe yok ki bu olay milli hafızamıza kaydedilmiştir ve vakti saati geldiğinde gereği muhakkak yapılacaktır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel