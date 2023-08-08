Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, uluslararası ilişkilere damgasını vuran, birçok kritik başlıkta dahli aranan, tavrı yakından takip edilen oyun...
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, uluslararası ilişkilere damgasını vuran, birçok kritik başlıkta dahli aranan, tavrı yakından takip edilen oyun kurucu bir ülke haline gelmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, uluslararası ilişkilere damgasını vuran, birçok kritik başlıkta dahli aranan, tavrı yakından takip edilen oyun kurucu bir ülke haline gelmiştir."
Kaynak: AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel