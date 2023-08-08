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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, uluslararası ilişkilere damgasını vuran, birçok kritik başlıkta dahli aranan, tavrı yakından takip edilen oyun...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, uluslararası ilişkilere damgasını vuran, birçok kritik başlıkta dahli aranan, tavrı yakından takip edilen oyun kurucu bir ülke haline gelmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, uluslararası ilişkilere damgasını vuran, birçok kritik başlıkta dahli aranan, tavrı yakından takip edilen oyun kurucu bir ülke haline gelmiştir."

Kaynak: AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

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