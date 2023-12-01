Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan COP28 zirvesinde yaptığı açıklamada, "Türkiye tüm krizlerde barışın yanında olmuş, adalet ve hakkaniyet temelinde...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan COP28 zirvesinde yaptığı açıklamada, "Türkiye tüm krizlerde barışın yanında olmuş, adalet ve hakkaniyet temelinde çözüm için çalışmıştır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan COP28 zirvesinde yaptığı açıklamada, "Türkiye tüm krizlerde barışın yanında olmuş, adalet ve hakkaniyet temelinde çözüm için çalışmıştır" dedi. - DUBAİ