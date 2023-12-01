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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan COP28 zirvesinde yaptığı açıklamada, "Türkiye tüm krizlerde barışın yanında olmuş, adalet ve hakkaniyet temelinde...

1 Aralık 2023 15:59 Son Güncelleme: 16:01 Abone Ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan COP28 zirvesinde yaptığı açıklamada, "Türkiye tüm krizlerde barışın yanında olmuş, adalet ve hakkaniyet temelinde çözüm için çalışmıştır" dedi.