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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Müderrisgil'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Müderrisgil'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Şafak Müderrisgil'i ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek yeni görevlerinde başarılar diledi. Nazik kabulleri ve iyi dilekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Müderrisgil, Türk tenisine desteklerinden ötürü de tüm tenis camiası adına şükranlarını arz etti." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Güncel
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