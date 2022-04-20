Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, sporda başarılarla dolu bir gelecek vadediyor

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bizler çalışıp evlatlarımızın önünde yeni kapılar açtıkça, sporun tüm branşlarında engelleri ortadan kaldırdıkça ülkemizin gençleri de o kapılardan koşarak yarınlara yürüyorlar. 81 vilayetimizde devam eden yatırımlarla Türkiye, sporda çok daha aydınlık başarılarla dolu bir gelecek ve potansiyel vadediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da sporcularla bir araya geldiği 'Sporun Yıldızları İftar Programı'nda konuştu. Erdoğan, bugün Türk sporcuların muhatapları nezdinde hem saygı duyulan hem de çekinilen çetin rakip olarak görülen bir konuma ulaştıklarına dikkat çekerek, "Son bir yılda katıldığımız uluslararası müsabakaların neticelerine bakmak bile Türk sporunun kat ettiği mesafeyi görmek için yeterlidir. Tokyo 2020 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarını asla unutulmayacak hatıralarla spor tarihimize altın harflerle kazınan başarılarla taçlandırdık. Her iki spor etkinliğine de tarihimizin en yüksek sporcu sayısıyla katılma başarısı gösterdik. Dünyadan 20 bine yakın sporcunun iştirak ettiği bu organizasyonda Türk sporcular toplam 28 madalya kazanarak milletimizin iftihar kaynağı oldu. Özellikle ülkemizin orman yangınları ve sel felaketleriyle mücadele ettiği zor bir dönemde Tokyo'dan gelen güzel haberlerle teselli bulduk. Olimpiyatlarda yakalanan ivmenin Avrupa Şampiyonası ve diğer uluslararası spor müsabakalarında da devam ettirildiğini görüyoruz. Geçen ay Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda sporcularımız adlarını bir kez daha altın harflerle tarihe yazdırdılar. Türk sporunu başarıdan başarıya koşturan tüm kardeşlerime, sağlık ekibinden çalıştırıcısına, federasyonundan spor kulüplerine kadar herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Erdoğan, bakanlık, belediyeler, valilikle, kulüpler el ele vererek bu doğrultuda seferberlik ruhuyla çalıştıklarına işaret ederek, "Bizler çalışıp evlatlarımızın önünde yeni kapılar açtıkça, sporun tüm branşlarında engelleri ortadan kaldırdıkça ülkemizin gençleri de o kapılardan koşarak yarınlara yürüyorlar. 81 vilayetimizde devam eden yatırımlarla Türkiye, sporda çok daha aydınlık başarılarla dolu bir gelecek ve potansiyel vadediyor. Sizler de kazandığınız madalyalarla, başarılarla, örnek duruşunuzla gençlerimize ilham kaynağı oluyorsunuz. İnşallah bu şekilde devam ettiğimizde madalya sayımızı katlayarak artıracağımıza inanıyorum. Sizlerden daha fazla çalışmanızı, hedeflerinize daha fazla odaklanmanızı bekliyorum. Zirveye giden zorlu süreçte biz de tüm imkanlarımızla siz sporcularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu noktada başta Gençlik ve Spor Bakanım olmak üzere tüm ekibiyle bizler de sizlerin yanında çok daha yüksek performansla yürümeye devam edeceğiz. Nasıl şimdiye kadar başarı hikayelerini birlikte yaşamışsak 2024 Paris Olimpiyatları'nda da daha büyük başarılara birlikte imza atacağız. Gençliğinde sporla yakından ilgilenmiş, bugün de fırsat buldukça spor yapan bir Cumhurbaşkanı olarak sizlere inanıyor sizlere güveniyorum" dedi.

ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Güncel