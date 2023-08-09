Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, son yıllarda uluslararası ilişkilere damgasını vuran oyun kurucu bir ülke haline gelmiştir (2)

'TÜRKİYE'NİN MENFAATLERİNİ KORUMANIN DERDİNDEYİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin öncelikleri çerçevesinde büyükelçilik ve konsüler ağı genişletmek istediklerini belirterek, "Burada ilkemiz gayet netdir. Üç kıtanın kalbinde yer alan Türkiye, hadiseleri tribünden seyredemez. Sahada ve masada güçlü olmak bizim için tercih değil mecburiyettir. Bunun yolu da yapıcı, aktif ve dengeli bir dış politikadan geçiyor. Türkiye eksenli bir okumayla usta bir satranç oyuncusu titizliğinde bölgemizdeki ve ötesindeki gelişmelere müdahil oluyoruz. Gerilim peşinde koşmadığımız gibi onurlu, sabırlı, kararlı ve basiretli bir tavırla kimden gelirse gelsin baskılara da boyun eğmiyoruz. Diplomasinin tüm imkanlarını, sert ve yumuşak güç unsurlarının tamamını kullanarak Türkiye'nin menfaatlerini korumanın derdindeyiz. Devletimizin öncelikleri çerçevesinde büyükelçilik ve konsüler ağımızı büyütme gayretlerimiz devam ediyor. İçeride de Bakanlığımızın insan kaynağı eksiğinin giderilmesi ve fiziki şartlarının iyileştirilmesi noktasında hazırlıklarımız sürüyor. Yeni dönemde özellikle bu iki konuda ihtiyaçları karşılayacak adımları süratle atacağız. Bakanlığımızı, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun dış politikasını başarıyla yürütecek kapasiteye, fiziki imkanlara, insan kaynağı ve zihni kodlara muhakkak kavuşturacağız. Türk diplomasisinin küresel ölçekte yükselen yıldızının gerisinde, işte bu 21 yıllık çabalarımız ve hamlelerimiz vardır" diye konuştu.

Erdoğan, 14'üncü Büyükelçiler Konferansı'nın hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, büyükelçilere görevlerinde başarılar diledi.

Düzgün Barış DENİZ/ANKARA, -