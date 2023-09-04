Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Rusya) Merkez Bankası başkanlarımızın görüşecek olmalarının, ikili ilişkilerde yerli para birimine adım atma...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Rusya) Merkez Bankası başkanlarımızın görüşecek olmalarının, ikili ilişkilerde yerli para birimine adım atma noktasında önemli olduğuna inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Rusya) Merkez Bankası başkanlarımızın görüşecek olmalarının, ikili ilişkilerde yerli para birimine adım atma noktasında önemli olduğuna inanıyorum"

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel

Ekonomi Güncel Haberler

title