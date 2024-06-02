Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Filistin halkının yanında durmaya devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak zulme, katliama ve adaletsizliğe karşı çıkarak, 76 yıldır devam eden adaletsizliğe her platformda itiraz ettiklerini belirtti. Ayrıca, Filistin halkının yanında durmak için tüm imkanlarını seferber ettiklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak zulme, katliama, 76 yıldır devam eden adaletsizliğe her platformda itiraz ediyoruz. Tüm imkanlarımızla Filistin halkının yanında duruyoruz"