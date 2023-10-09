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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak, tarafların talep etmesi halinde esir takası dahil her türlü arabuluculuğa hazır olduğumuzu belirtmek isterim."

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Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak, tarafların talep etmesi halinde esir takası dahil her türlü arabuluculuğa hazır olduğumuzu belirtmek isterim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak, tarafların talep etmesi halinde esir takası dahil her türlü arabuluculuğa hazır olduğumuzu belirtmek isterim."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

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