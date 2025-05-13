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Cumhurbaşkanı Erdoğan:  Türkiye Olarak Pakistan'ın Barış, Huzur ve İstikrarına Büyük Önem Atfediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan:  Türkiye Olarak Pakistan'ın Barış, Huzur ve İstikrarına Büyük Önem Atfediyoruz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Shehbaz Sharif'in paylaşımını alıntılayarak, "Türkiye-Pakistan kardeşliği, hakiki dostluğun en güzel örneklerinden biridir." dedi. Erdoğan, "Türkiye olarak Pakistan'ın barış, huzur ve istikrarına büyük önem atfediyoruz." açıklamasında bulundu.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Shehbaz Sharif'in paylaşımını alıntılayarak, "Türkiye- Pakistan kardeşliği, hakiki dostluğun en güzel örneklerinden biridir." dedi. Erdoğan, "Türkiye olarak Pakistan'ın barış, huzur ve istikrarına büyük önem atfediyoruz." açıklamasında bulundu.

Pakistan Başbakanı Shehbaz Sharif, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek Türkçe bir mesaj paylaştı. Sharif, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'a olan güçlü desteği ve sarsılmaz dayanışması beni derinden etkiledi. Pakistan, her yeni zorlukla birlikte daha da güçlenen, Türkiye ile uzun süredir devam eden, zamanla test edilmiş ve kalıcı kardeşlik bağlarından gurur duymaktadır. Güney Asya'da barışı teşvik etmek amacıyla Ekselanslarının yapıcı rolü ve gösterdiği kararlı çabaları için özellikle minnettarım. Pakistan ve Türkiye arasındaki bağlar, iki ülkemiz ve halklarımız için parlak ve müreffeh bir gelecek inşa etmek amacıyla birlikte çalışırken güçlenerek büyümeye devam etsin."

Erdoğan: Pakistan'ın yanında olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yanıt olarak, "Kıymetli Shehbaz Sharif kardeşim, dünya üzerinde pek az millete nasip olan Türkiye-Pakistan kardeşliği, hakiki dostluğun en güzel örneklerinden biridir. Türkiye olarak Pakistan'ın barış, huzur ve istikrarına büyük önem atfediyoruz. Pakistan devletinin sağduyulu, sabırlı, ihtilafların çözümünde diyaloğa ve uzlaşıya öncelik veren politikasını takdirle karşılıyoruz. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de, iyi ve kötü günlerinizde, sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Sizlerin şahsında dost ve kardeş Pakistan'ı en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. 'Pakistan, Türki dosti zindabad!'" paylaşımını yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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