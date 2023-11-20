Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak Gazze'de akan kanın durması için seferber olmuşken Batılı ülkelerin vicdansızlığını yüzümüz kızararak takip...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak Gazze'de akan kanın durması için seferber olmuşken Batılı ülkelerin vicdansızlığını yüzümüz kızararak takip ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak Gazze'de akan kanın durması için seferber olmuşken Batılı ülkelerin vicdansızlığını yüzümüz kızararak takip ediyoruz."
Kaynak: AA / Güncel