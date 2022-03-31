Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak böyle bir süreçte gerek Sayın Putin'in gerek Sayın Zelenskiy'nin bize duyduğu güvenle bu işi bitirmiş olmak...
AA - Mümin Altaş - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak böyle bir süreçte gerek Sayın Putin'in gerek Sayın Zelenskiy'nin bize duyduğu güvenle bu işi bitirmiş olmak bizi mutlu kılacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak böyle bir süreçte gerek Sayın Putin'in gerek Sayın Zelenskiy'nin bize duyduğu güvenle bu işi bitirmiş olmak bizi mutlu kılacaktır."
AA / Mümin Altaş - Güncel