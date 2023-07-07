Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin zaten çok güçlü ve üst düzey olan askeri eğitim standardını, yeni açılımlarla, yeni kazanımlarla yükseltmeye...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin zaten çok güçlü ve üst düzey olan askeri eğitim standardını, yeni açılımlarla, yeni kazanımlarla yükseltmeye devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin zaten çok güçlü ve üst düzey olan askeri eğitim standardını, yeni açılımlarla, yeni kazanımlarla yükseltmeye devam edeceğiz."
Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel