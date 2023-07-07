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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin zaten çok güçlü ve üst düzey olan askeri eğitim standardını, yeni açılımlarla, yeni kazanımlarla yükseltmeye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin zaten çok güçlü ve üst düzey olan askeri eğitim standardını, yeni açılımlarla, yeni kazanımlarla yükseltmeye...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin zaten çok güçlü ve üst düzey olan askeri eğitim standardını, yeni açılımlarla, yeni kazanımlarla yükseltmeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin zaten çok güçlü ve üst düzey olan askeri eğitim standardını, yeni açılımlarla, yeni kazanımlarla yükseltmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

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