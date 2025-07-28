Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelesinin önemli olduğunu vurgulayarak, bu mücadelenin kısır çekişmelere ve siyasi ikbal hesaplarına kurban edilmemesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, böyle bir durumun ne millet tarafından ne de tarih tarafından affedileceğini ifade etti, terörle kararlı bir şekilde mücadele edilmesi çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin terör prangasından kurtulma mücadelesi kısır çekişme ve farklı ikbal hesaplarına kurban edilmemelidir. Bunu ne millet affeder ne tarih affeder"
Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel