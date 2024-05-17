Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin tarım ekosistemini geliştirmek için herkesin fikrine, katkısına, eleştirisine, önerilerine sonuna kadar açığız."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarım sektörünün gelişmesi için herkesin fikirlerine, katkılarına, eleştirilerine ve önerilerine açık olduklarını belirtti. Tarım ekosistemini güçlendirmek ve verimliliği artırmak için her türlü desteği sağlayacaklarını vurgulayan Erdoğan, tarım sektörünün Türkiye'nin ekonomik büyümesinde önemli bir rol oynadığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin tarım ekosistemini geliştirmek için herkesin fikrine, katkısına, eleştirisine, önerilerine sonuna kadar açığız."