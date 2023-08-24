Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin, siyaset mühendisliği ürünü kurgulardan kurtulup, yerli ve milli eksende siyaset yapan bir muhalefete kavuşması,...
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin, siyaset mühendisliği ürünü kurgulardan kurtulup, yerli ve milli eksende siyaset yapan bir muhalefete kavuşması, en büyük dileğimizdir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin, siyaset mühendisliği ürünü kurgulardan kurtulup, yerli ve milli eksende siyaset yapan bir muhalefete kavuşması, en büyük dileğimizdir" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel