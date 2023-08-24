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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin, siyaset mühendisliği ürünü kurgulardan kurtulup, yerli ve milli eksende siyaset yapan bir muhalefete kavuşması,...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin, siyaset mühendisliği ürünü kurgulardan kurtulup, yerli ve milli eksende siyaset yapan bir muhalefete kavuşması, en büyük dileğimizdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin, siyaset mühendisliği ürünü kurgulardan kurtulup, yerli ve milli eksende siyaset yapan bir muhalefete kavuşması, en büyük dileğimizdir" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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