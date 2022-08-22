Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin operasyon derinliğini Suriye'den Irak'a kadar uzattık. En emniyette hissettikleri bölgelerde terör örgütüne en...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin operasyon derinliğini Suriye'den Irak'a kadar uzattık. En emniyette hissettikleri bölgelerde terör örgütüne en ağır darbeleri indiriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin operasyon derinliğini Suriye'den Irak'a kadar uzattık. En emniyette hissettikleri bölgelerde terör örgütüne en ağır darbeleri indiriyoruz."