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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin operasyon derinliğini Suriye'den Irak'a kadar uzattık. En emniyette hissettikleri bölgelerde terör örgütüne en...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin operasyon derinliğini Suriye'den Irak'a kadar uzattık. En emniyette hissettikleri bölgelerde terör örgütüne en...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin operasyon derinliğini Suriye'den Irak'a kadar uzattık. En emniyette hissettikleri bölgelerde terör örgütüne en ağır darbeleri indiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin operasyon derinliğini Suriye'den Irak'a kadar uzattık. En emniyette hissettikleri bölgelerde terör örgütüne en ağır darbeleri indiriyoruz."

Kaynak: AA / Aylin Dal - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Suriye Irak Güncel Haberler

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