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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin kaybetmeyi göze alacak tek bir evladı yok. Bilaistisna her insanımız potansiyeli, enerjisi, kabiliyetiyle ülkemiz...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin kaybetmeyi göze alacak tek bir evladı yok. Bilaistisna her insanımız potansiyeli, enerjisi, kabiliyetiyle ülkemiz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin kaybetmeyi göze alacak tek bir evladı yok. Bilaistisna her insanımız potansiyeli, enerjisi, kabiliyetiyle ülkemiz için değerlidir, kıymetlidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin kaybetmeyi göze alacak tek bir evladı yok. Bilaistisna her insanımız potansiyeli, enerjisi, kabiliyetiyle ülkemiz için değerlidir, kıymetlidir."

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

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