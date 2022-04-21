Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin güçlü bir deniz kuvvetine sahip olması tercih değil zorunluluktur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olan Türkiye'nin güçlü bir deniz kuvvetine sahip olması tercih değil zorunluluktur. Bunun için Deniz Kuvvetlerimizi hem araç gereç hem personel bakımından sürekli geliştirmeye, vatan savunmasına en üst düzey katkıyı vermeye hazır halde tutmaya özel önem veriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'na canlı bağlantı ile katıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'deki unsurlarının diğer kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumlarıyla koordinasyon halinde yürüttüğü tatbikatın başarıyla neticelendiğini kaydeden Erdoğan, "Tatbikata katılan gemiler, uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları ve özel görev personelimiz vazifelerini yerine getirerek her zaman harekata hazır olduklarını göstermişlerdir. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olan Türkiye'nin güçlü bir deniz kuvvetine sahip olması tercih değil zorunluluktur. Bunun için Deniz Kuvvetlerimizi hem araç gereç hem personel bakımından sürekli geliştirmeye, vatan savunmasına en üst düzey katkıyı vermeye hazır halde tutmaya özel önem veriyoruz" dedi.

"SAHİL GÜVENLİĞİMİZ İLE YÜZ BİNLERCE CANI KARANLIK SULARDA KAYBOLMAKTAN KURTARDIK"

İnşa edilen yeni gemilerle, denizaltılarla, gemiler için geliştirilen silah sistemleriyle bölgesinin ve dünyanın en güçlü deniz kuvvetine sahip ordusu olana kadar çalışmaların kararlılıkla devam ettirileceğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Bizim ordumuz, tüm unsurlarıyla vatan savunması yanında pek çok yerde dünyanın en detaylı insani yardım operasyonlarını da yürüten bir askeri güçtür. Kendilerini gelişmiş, modern, çağdaş addeden ülkeler sığınmacıları denizlerde ölüme terk ederken, hatta botlarını batırarak öldürmeye kalkarken biz Deniz Kuvvetlerimiz ve Sahil Güvenliğimiz ile yüz binlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık. Ukrayna'dan Libya'ya, Afrika'dan Orta Asya'ya kadar kriz bölgelerinde yürüttüğümüz insani kurtarma ve yardım operasyonlarıyla dünyanın takdirini kazandık. Kahraman askerlerimiz, halen Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik önemli bir harekat yürütüyor. Pençe Kilit Harekatı'nda şehir düşen askerlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Her karışı şehit kanlarıyla yoğrularak vatan yapılan bu ülkenin bekası için vazife başında olan tüm kahramanlarımızı Rabbim korusun, esirgesin diyorum. Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nı başarıyla icra eden Deniz, Kara, Hava, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarımız ile diğer kurumlarımızın mensuplarını yürekten tebrik ediyorum."

(Hülya Keklik - Derya Yetim/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel