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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin gençleri tasarladıkça, ürettikçe, katma değer oluşturdukça milletimizin ve devletimizin kazancı da artacaktır.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin gençleri tasarladıkça, ürettikçe, katma değer oluşturdukça milletimizin ve devletimizin kazancı da artacaktır."

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin gençleri tasarladıkça, ürettikçe, katma değer oluşturdukça milletimizin ve devletimizin kazancı da artacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin gençleri tasarladıkça, ürettikçe, katma değer oluşturdukça milletimizin ve devletimizin kazancı da artacaktır."

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

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