Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesine yıllık 1,9 milyar kilovatsaate yakın katkı sağlayacak en yüksek barajımız Yusufeli,... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesine yıllık 1,9 milyar kilovatsaate yakın katkı sağlayacak en yüksek barajımız Yusufeli, bitme aşamasına gelmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesine yıllık 1,9 milyar kilovatsaate yakın katkı sağlayacak en yüksek barajımız Yusufeli, bitme aşamasına gelmiştir." Güncel AA / Ferdi Türkten Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

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