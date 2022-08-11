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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesine yıllık 1,9 milyar kilovatsaate yakın katkı sağlayacak en yüksek barajımız Yusufeli,...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesine yıllık 1,9 milyar kilovatsaate yakın katkı sağlayacak en yüksek barajımız Yusufeli,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesine yıllık 1,9 milyar kilovatsaate yakın katkı sağlayacak en yüksek barajımız Yusufeli, bitme aşamasına gelmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesine yıllık 1,9 milyar kilovatsaate yakın katkı sağlayacak en yüksek barajımız Yusufeli, bitme aşamasına gelmiştir."

AA / Ferdi Türkten - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

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