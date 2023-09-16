Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye'nin AB'ye katılım süreci) Bu gelişmeler karşısında değerlendirmemizi yaparız. Bu değerlendirmelerden sonra AB ile...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye'nin AB'ye katılım süreci) Bu gelişmeler karşısında değerlendirmemizi yaparız. Bu değerlendirmelerden sonra AB ile gerekirse yolları ayırabiliriz."