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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye'nin AB'ye katılım süreci) Bu gelişmeler karşısında değerlendirmemizi yaparız. Bu değerlendirmelerden sonra AB ile...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye'nin AB'ye katılım süreci) Bu gelişmeler karşısında değerlendirmemizi yaparız. Bu değerlendirmelerden sonra AB ile gerekirse yolları ayırabiliriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Türkiye'nin AB'ye katılım süreci) Bu gelişmeler karşısında değerlendirmemizi yaparız. Bu değerlendirmelerden sonra AB ile gerekirse yolları ayırabiliriz."

Kaynak: AA / Güncel

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