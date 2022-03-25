Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, nasıl salgının üstesinden geldiyse küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın etkisiyle yaşadığı hayat... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, nasıl salgının üstesinden geldiyse küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın etkisiyle yaşadığı hayat...

AA - Barış Gündoğan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, nasıl salgının üstesinden geldiyse küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın etkisiyle yaşadığı hayat pahalılığı sorununu da aşacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, nasıl salgının üstesinden geldiyse küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın etkisiyle yaşadığı hayat pahalılığı sorununu da aşacaktır."

AA / Barış Gündoğan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Enerji, Güncel, Haberler

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