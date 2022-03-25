Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, nasıl salgının üstesinden geldiyse küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın etkisiyle yaşadığı hayat...
AA - Barış Gündoğan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, nasıl salgının üstesinden geldiyse küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın etkisiyle yaşadığı hayat pahalılığı sorununu da aşacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, nasıl salgının üstesinden geldiyse küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın etkisiyle yaşadığı hayat pahalılığı sorununu da aşacaktır."
AA / Barış Gündoğan - Güncel