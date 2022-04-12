Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Londra'dan Pekin'e, Sibirya'dan Güney Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyanın lojistik süper gücü haline gelme...
AA - Merve Yıldızalp - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Londra'dan Pekin'e, Sibirya'dan Güney Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyanın lojistik süper gücü haline gelme yolunda ilerlemektedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Londra'dan Pekin'e, Sibirya'dan Güney Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyanın lojistik süper gücü haline gelme yolunda ilerlemektedir."
AA / Merve Yıldızalp - Güncel