Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Londra'dan Pekin'e, Sibirya'dan Güney Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyanın lojistik süper gücü haline gelme... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Londra'dan Pekin'e, Sibirya'dan Güney Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyanın lojistik süper gücü haline gelme...

AA - Merve Yıldızalp - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, Londra'dan Pekin'e, Sibirya'dan Güney Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyanın lojistik süper gücü haline gelme...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Londra'dan Pekin'e, Sibirya'dan Güney Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyanın lojistik süper gücü haline gelme yolunda ilerlemektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Londra'dan Pekin'e, Sibirya'dan Güney Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyanın lojistik süper gücü haline gelme yolunda ilerlemektedir."

AA / Merve Yıldızalp - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika, Londra, Pekin, Güncel, Haberler

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