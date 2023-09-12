Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Libya halkının yanındadır

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " Libya'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, Libya halkının yanındadır. AFAD'ımızın koordinasyonunda bu sabaha karşı Bingazi'ye iniş yapmak üzere 3 uçuş organize edilmiştir. AFAD'ın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından personelimiz de saha çalışmalarına katılacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlere başsağlığı yaralılara da acil şifalar dileyerek, yapılan yardımlar hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin Libya halkının yanında olduğunu kaydeden Erdoğan, "Libya'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, Libya halkının yanındadır. AFAD'ımızın koordinasyonunda bu sabaha karşı Bingazi'ye iniş yapmak üzere 3 uçuş organize edilmiştir. Uçaklarımızda ilk etapta arama kurtarma ve diğer çalışmalara destek amacıyla 168 personel, 2 arama kurtarma aracı, 2 kurtarma botu; barınma ve diğer ihtiyaçların giderilmesi amacıyla da 170 çadır, 600 battaniye, 400 gıda ve hijyen kolisi, 20 jeneratör, 1000 yağmurluk, 500 çizme ve 500 el feneri bulunacaktır" ifadelerini kullandı.

'AFAD'IN YANI SIRA EMNİYET VE JANDARMA PERSONELİMİZ DE SAHA ÇALIŞMALARINA KATILACAKTIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına "Personelimizin içerisinde 65 kişiden oluşan su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi, barınma ve insanı yardım malzemelerinin kurulum ve dağıtım çalışmalarında yer almak üzere Kızılay, UMKE ve STK mensupları yer almaktadır. AFAD'ın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından personelimiz de saha çalışmalarına katılacaktır. Geçmiş olsun Libya" şeklinde devam etti.