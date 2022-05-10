Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Kazakistan ticaret hacmi) İnşallah birlikte atacağımız adımlarla 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız"
AA - Mesut Tankulu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, baş başa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, baş başa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Kazakistan ticaret hacmi) İnşallah birlikte atacağımız adımlarla 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız."
AA / Mesut Tankulu - Güncel