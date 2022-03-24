Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, ittifak dayanışmasını esas alarak NATO'nun caydırıcılık ve savunma tedbirlerine katkıyı sürdürecek.
AA - Barış Gündoğan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, ittifak dayanışmasını esas alarak NATO'nun caydırıcılık ve savunma tedbirlerine katkıyı sürdürecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, ittifak dayanışmasını esas alarak NATO'nun caydırıcılık ve savunma tedbirlerine katkıyı sürdürecek. Müttefiklerimizden aynı dayanışmayı bekliyoruz"
AA / Barış Gündoğan - Güncel