Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, ittifak dayanışmasını esas alarak NATO'nun caydırıcılık ve savunma tedbirlerine katkıyı sürdürecek. - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, ittifak dayanışmasını esas alarak NATO'nun caydırıcılık ve savunma tedbirlerine katkıyı sürdürecek.

AA - Barış Gündoğan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, ittifak dayanışmasını esas alarak NATO'nun caydırıcılık ve savunma tedbirlerine katkıyı sürdürecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, ittifak dayanışmasını esas alarak NATO'nun caydırıcılık ve savunma tedbirlerine katkıyı sürdürecek. Müttefiklerimizden aynı dayanışmayı bekliyoruz"

AA / Barış Gündoğan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Haberler

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