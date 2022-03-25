Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-İsrail) İkili ilişkilerde birlikte atabileceğimiz en önemli adımlardan biri olarak doğal gaz konusu öne çıkabilir." - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-İsrail) İkili ilişkilerde birlikte atabileceğimiz en önemli adımlardan biri olarak doğal gaz konusu öne çıkabilir."

AA - Ferdi Türkten - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-İsrail) İkili ilişkilerde birlikte atabileceğimiz en önemli adımlardan biri olarak doğal gaz konusu öne çıkabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-İsrail) İkili ilişkilerde birlikte atabileceğimiz en önemli adımlardan biri olarak doğal gaz konusu öne çıkabilir."

AA / Ferdi Türkten - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Doğalgaz, Türkiye, İsrail, Güncel, Haberler

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