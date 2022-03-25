Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-İsrail) İkili ilişkilerde birlikte atabileceğimiz en önemli adımlardan biri olarak doğal gaz konusu öne çıkabilir."
AA - Ferdi Türkten - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-İsrail) İkili ilişkilerde birlikte atabileceğimiz en önemli adımlardan biri olarak doğal gaz konusu öne çıkabilir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-İsrail) İkili ilişkilerde birlikte atabileceğimiz en önemli adımlardan biri olarak doğal gaz konusu öne çıkabilir."
AA / Ferdi Türkten - Güncel