Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Hırvatistan İş Forumu'nda konuştu-2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-HIrvatistan İş Forumu'nda konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ile Hırvatistan'ın gerçekleştirecekleri kapsamlı ekonomik ve ticari iş birliklerinin, ülkelerimizin yanı sıra bölgenin gelişmesine de katkı yapacağına inanıyorum" dedi.

Konuşmasının başında katılımcıları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözlerime, altı yıllık bir aranın ardından Zagreb'de sizlerle tekrar birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek başlamak istiyorum. Bu buluşmamızın, Türkiye ve Hırvatistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yılını kutladığımız bir dönemde gerçekleşmesinden ayrıca memnuniyet duyuyorum. Şahsıma ve heyetime gösterdikleri misafirperverlikten ötürü Cumhurbaşkanı Sayın Milanovic başta olmak üzere, tüm Hırvat makamlarına teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu düzenleyen DEİK'i ve Hırvat muhataplarını da ayrıca tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Turkish Cargo 2022 yılının Haziran ayı verilerine göre kargo pazarında dünyanın en büyük 4. hava kargo taşıyıcısı oldu. Ülkemiz dinamik nüfusumuz, geniş pazar imkanlarımız ve yatırımcı dostu mevzuatımızla Hırvat iş adamlarına çok büyük fırsatlar sunuyor. Ülkelerimiz arasındaki özellikle bu dayanışma, inanıyorum ki her iki ülkeyi de kazan kazan esasına göre çok daha güçlü bir hedefe ulaştıracaktır. Daha önceki ziyaretlerimde de belirttiğim gibi, Hırvat iş adamlarına her türlü kolaylığı sağladık ve sağlamaya hazırız. Görüşmelerimizde aynı iradenin Hırvat makamlarında da olduğuna şahitlik ettim. Bugünkü iş forumunun, ülkelerimiz arasındaki dostluğun pekiştirilmesine, karşılıklı yatırımların ve ticaretin daha da artırılmasına vesile olmasını diliyorum."