Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, geniş bir coğrafyanın lojistik süper gücü haline gelme yolunda ilerlemektedir" - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, geniş bir coğrafyanın lojistik süper gücü haline gelme yolunda ilerlemektedir"

AA - Hüseyin Bardakcı - Güncel
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Londra'dan Pekin'e, Sibirya'dan Güney Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyanın lojistik süper gücü haline gelme yolunda ilerlemektedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, geniş bir coğrafyanın lojistik süper gücü haline gelme yolunda ilerlemektedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, geniş bir coğrafyanın lojistik süper gücü haline gelme yolunda ilerlemektedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, geniş bir coğrafyanın lojistik süper gücü haline gelme yolunda ilerlemektedir

AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel

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