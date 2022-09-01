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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Gençlik Kollarımızın ev sahipliğinde Türkiye Gençlik STK'ları buluşmasına katılarak genç temsilcilerimizin görüşlerini dinledim. Partimize teşrif eden tüm gençlerimize teşekkür ediyor, her bir genç kardeşime başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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