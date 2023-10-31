Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi) Kanser hastalarını tedavi eden bu kritik sağlık kuruluşu, İsrail barbarlığının en son...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi) Kanser hastalarını tedavi eden bu kritik sağlık kuruluşu, İsrail barbarlığının en son...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi) Kanser hastalarını tedavi eden bu kritik sağlık kuruluşu, İsrail barbarlığının en son kurbanı oldu"