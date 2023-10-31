Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi) Kanser hastalarını tedavi eden bu kritik sağlık kuruluşu, İsrail barbarlığının en son...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi) Kanser hastalarını tedavi eden bu kritik sağlık kuruluşu, İsrail barbarlığının en son kurbanı oldu"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye- Filistin Dostluk Hastanesi) Kanser hastalarını tedavi eden bu kritik sağlık kuruluşu, İsrail barbarlığının en son kurbanı oldu"
Kaynak: AA / Güncel