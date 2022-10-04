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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye denilince akla, ekonomisi, savunması, askeri kabiliyetleri yanında vicdanı, insani krizler karşısındaki ilkeli...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye denilince akla, ekonomisi, savunması, askeri kabiliyetleri yanında vicdanı, insani krizler karşısındaki ilkeli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye denilince akla, ekonomisi, savunması, askeri kabiliyetleri yanında vicdanı, insani krizler karşısındaki ilkeli duruşuyla öne çıkan bir ülke geliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye denilince akla, ekonomisi, savunması, askeri kabiliyetleri yanında vicdanı, insani krizler karşısındaki ilkeli duruşuyla öne çıkan bir ülke geliyor"

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Togo Cumhuriyeti Türkiye Güncel Haberler

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