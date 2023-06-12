Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'den kablo yoluyla KKTC'ye elektrik naklinin sağlanması en önemli adımımız olacaktır, bununla artık KKTC'de elektrik...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'den kablo yoluyla KKTC'ye elektrik naklinin sağlanması en önemli adımımız olacaktır, bununla artık KKTC'de elektrik kesintileri sorunu kalmayacaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'den kablo yoluyla KKTC'ye elektrik naklinin sağlanması en önemli adımımız olacaktır, bununla artık KKTC'de elektrik kesintileri sorunu kalmayacaktır"
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel