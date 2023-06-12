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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'den kablo yoluyla KKTC'ye elektrik naklinin sağlanması en önemli adımımız olacaktır, bununla artık KKTC'de elektrik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'den kablo yoluyla KKTC'ye elektrik naklinin sağlanması en önemli adımımız olacaktır, bununla artık KKTC'de elektrik...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'den kablo yoluyla KKTC'ye elektrik naklinin sağlanması en önemli adımımız olacaktır, bununla artık KKTC'de elektrik kesintileri sorunu kalmayacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'den kablo yoluyla KKTC'ye elektrik naklinin sağlanması en önemli adımımız olacaktır, bununla artık KKTC'de elektrik kesintileri sorunu kalmayacaktır"

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Kıbrıs Güncel Haberler

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