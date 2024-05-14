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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de tarım bitti demek, sadece cehaletin değil, büyük bir art niyetin işaretidir"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de tarımın bitmiş olduğunu söylemenin sadece cehaletin değil, büyük bir art niyetin işaret olduğunu belirtti. Tarım sektörünün ülke ekonomisi için önemine vurgu yapan Erdoğan, tarıma yapılan yatırımların artırılması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de tarım bitti demek, sadece cehaletin değil, büyük bir art niyetin işaretidir"

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Tarım Politika Ekonomi Güncel Haberler

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