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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti devletinin, karanlık mihrakların güdümünde istikamet çizilen bir ülke olmadığını herkes görecek, kabul...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye Cumhuriyeti devletinin, karanlık mihrakların güdümünde istikamet çizilen bir ülke olmadığını herkes görecek, kabul...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti devletinin, karanlık mihrakların güdümünde istikamet çizilen bir ülke olmadığını herkes görecek, kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti devletinin, karanlık mihrakların güdümünde istikamet çizilen bir ülke olmadığını herkes görecek, kabul edecek."

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Togo Cumhuriyeti Güncel Haberler

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