Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti devletinin, karanlık mihrakların güdümünde istikamet çizilen bir ülke olmadığını herkes görecek, kabul...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti devletinin, karanlık mihrakların güdümünde istikamet çizilen bir ülke olmadığını herkes görecek, kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti devletinin, karanlık mihrakların güdümünde istikamet çizilen bir ülke olmadığını herkes görecek, kabul edecek."
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel