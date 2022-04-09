Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, bölgesinde dünyanın en güvenli ülkesi olarak öne çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emniyet teşkilatımızın jandarmamızın, sahil güvenliğimizin takdire şayan bir iş birliği ve koordinasyon içinde yürüttüğü çalışmaların meyvelerini en güzel şekilde topladık. Bu sayede Türkiye bölgesindeki krizlere, sığınmacı akınına, iç ve dış nice provokasyon girişimine rağmen dünyanın en huzurlu, en güvenli ülkelerinden biri olarak ön çıkmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baltalimanı Polisevi'nde güvenlik personeli ile iftar programında bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, son dönemde hedef alınan polislere çağrıda bulunarak, "Sizler bunlara aldırmayın sadece vazifenize odaklanın. Cumhurbaşkanı olarak sonuna kadar yanınızdayım" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Polislerimiz yerleşim merkezlerinde, jandarmamız kırsalda, sahil güvenliğimiz kıyılarımızda ifa ettikleri görevlerle vatandaşımızın huzurunu ve dolayısıyla devletimizin anlamını korumaktadır. ve özellikle de unutmayınız bireyde her işin başı sağlık iken toplumda her işin başı güvenliktir, huzurdur. Şayet her bir insanımız can ve mal güvenliğinden emin şekilde hayatını sürdüremiyorsa diğer hiçbir şeyin önemi yoktur. Sizler işte bu huzurun teminatı olan güvenlik güçlerimizin temsilcilerisiniz. Bu vesileyle Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugüne teşkilatımızda görev yapan ve gerektiğinde canlarını vermekten çekinmeyen tüm polislerimizi şükranla, tazimle, rahmetle yad ediyorum" dedi.

"TERÖRLE MÜCADELEYİ HUKUK SINIRLARI İÇİNDE YÜRÜTTÜK"

"TÜM GÜVENLİK PERSONELİMİZİN SONUNA KADAR YANINDAYIM"

"Büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" diyen Erdoğan, "Zaman zaman özellikle polislerimizin üzerine gelindiğini, ithamlarla zar altında bırakıldıklarını görüyoruz. Sizler bunların hiçbirinin eline aldırmayın. Sadece ve sadece vazifenize odaklanın. Cumhurbaşkanı olarak görevini hukuk içinde yürüten meşruiyet çizgisinden ayrılmayan her kamu görevlisi gibi polislerimiz ile personellerinin önemli bir kısmını profesyonelleştirdiğimiz jandarmamızın ve sahil güvenlik personelimizin de sonuna kadar yanındayım" ifadelerini kullandı.