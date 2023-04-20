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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin 16. Taraflar Konferansı'na 2024 yılında ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin 16. Taraflar Konferansı'na 2024 yılında ev sahipliği yapacak.

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin 16. Taraflar Konferansı'na 2024 yılında ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin 16. Taraflar Konferansı'na 2024 yılında ev sahipliği yapacak."

Kaynak: AA / Filiz Kınık Öz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Türkiye Güncel Haberler

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