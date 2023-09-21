Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bir hukuk devletidir ve misafirlerimize yönelik şiddet içeren alçakça saldırıların failleri gerekli cezaları hukuk...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bir hukuk devletidir ve misafirlerimize yönelik şiddet içeren alçakça saldırıların failleri gerekli cezaları hukuk önünde alacaklardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bir hukuk devletidir ve misafirlerimize yönelik şiddet içeren alçakça saldırıların failleri gerekli cezaları hukuk önünde alacaklardır."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Hukuk Güncel Haberler

title