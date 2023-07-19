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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-BAE) Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasıyla ilişkilerimizin en üst düzeyde düzenli şekilde ele alınmasını...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-BAE) Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasıyla ilişkilerimizin en üst düzeyde düzenli şekilde ele alınmasını sağlayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-BAE) Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasıyla ilişkilerimizin en üst düzeyde düzenli şekilde ele alınmasını sağlayacağız."

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

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