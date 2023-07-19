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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-BAE YDSK mekanizması) Anlaşmanın iş dünyamıza tanıtılması için sonbaharda İstanbul'da Ticaret ve Yatırım Forumu...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-BAE YDSK mekanizması) Anlaşmanın iş dünyamıza tanıtılması için sonbaharda İstanbul'da Ticaret ve Yatırım Forumu düzenlenmesinde fayda görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-BAE YDSK mekanizması) Anlaşmanın iş dünyamıza tanıtılması için sonbaharda İstanbul'da Ticaret ve Yatırım Forumu düzenlenmesinde fayda görüyoruz."

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Türkiye Güncel Haberler

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